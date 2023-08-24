مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 في حادث إطلاق نار بجنوب كاليفورنيا

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون، في حادث إطلاق نار وقع ليلة أمس الأربعاء في حانة شهيرة بمنطقة ترابوكو كانيون في مقاطعة أورانج بجنوب كاليفورنيا، بحسب ما ذكرته مصادر إنفاذ القانون.

وتوجهت السلطات إلى حانة "كوكس كورنر" الخاصة براكبي الدراجات النارية، على طريق سانتياجو كانيون، بعد الإبلاغ عن حادث إطلاق النار الذي وقع في حوالي الساعة 0730 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

وقال مصدران، تحدثا بشرط عدم كشف هويتهما، إن الشخص المسلح هو ضابط متقاعد تابع لقوات إنفاذ القانون في مقاطعة فينتورا. وأوضحت المصادر أنه من الممكن أن يكون هناك ما يصل إلى خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق النار.

وأفادت المصادر بأن المسلح كان يستهدف زوجته المنفصلة عنه. وأضافوا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الشخص الذي أطلق النار قد تتبعها إلى الموقع قبل أن يفتح النار على الموجودين.

وأكد المصدر أنه لم يعد هناك تهديد في المكان الآن.