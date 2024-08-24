أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات بالجسد إثر انقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية بمنطقة المنوات بأبوالنمرس، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن أشخاص مفقودين بالترعة من ركاب الميكروباص.

وأجرت نيابة جنوب الجيزة معاينة لمكان الحادث وتبين من التحريات الأولية والاستماع لعدد من شهود العيان أن السيارة الميكروباص كانت تسير بسرعة عالية وأن السائق لم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة ما أدى إلى سقوطها بالترعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً بسقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة المريوطية بالقرب من قرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبأوناش مرورية وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة بترعة المريوطية، وجرى إنقاذ 7 أشخاص من مستقلي السيارة مع استمرار البحث والتمشيط بمحيط سقوط السيارة.