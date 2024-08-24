رئيس تونس يدعو للتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع قبل الانتخابات

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، إلى التأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في كل مناطق البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، معتبرا أنها محاولات يائسة يجب إحباطها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس سعيد، مع وزير الداخلية خالد النوري، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة، وفق وكالة الأناضول.

وقال البيان، إن سعيد استعرض خلال اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد، منوها بالجهود التي تبذلها قوات الأمن إلى جانب القوات المسلحة العسكرية للحفاظ على الأمن القومي.

ودعا سعيد، إلى مزيد اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في كل المناطق العمومية.

واعتبر أنها محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية إحباطها وفق ما يقتضيه القانون، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن الانتخابات ليست حربا بل موعد يتجدد في مواعيد محددة طبقا لما يضبطه الدستور.

وتابع: «بعض الدوائر المرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بدورها بجهات خارجية لا تقوم اليوم بحملة انتخابية بل بحملة مسعورة ضد الدولة وضد الشعب صاحب السيادة وحده».

وسبق أن أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.