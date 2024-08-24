طهران: التقارير تشير لعدم تورط عناصر داخلية باغتيال هنية

قال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم السبت، إن التقارير تشير إلى عدم تورط عناصر داخلية في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ويوم 31 يوليو الماضي، أعلن استشهاد هنية في غارة استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية في حين تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتعهدت إيران بالرد على مقتل هنية على أراضيها، والذي تتهم إسرائيل بالمسئولية عنه، وذلك بعد ساعات على اغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت وكالة أنباء إيران عن وزير الخارجية الجديد، عباس عراقجي، تأكيد لنظيريه الفرنسي والبريطاني في محادثات هاتفية، أمس الجمعة، حق بلاده في الرد على إسرائيل بعد اغتيال هنية.