شركة سبيس إكس تعتزم إطلاق صاروخ ستارشيب بعد سلسلة من الإخفاقات

تعتزم شركة سبيس إكس إجراء رحلة تجريبية جديدة هامة لصاروخها الضخم ستارشيب، اليوم الأحد، وهي مهمة تأتي في ظل رهانات عالية بعد سلسلة من الإخفاقات المتفجرة هذا العام.

ومن المقرر أن ينطلق صاروخ ستارشيب من منشأة الإطلاق التابعة لشركة سبيس إكس في جنوب تكساس، والمعروفة باسم ستاربيس، خلال نافذة إطلاق تفتح الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وستكون هذه المهمة هي عاشر رحلة تجريبية رئيسية للصاروخ، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وتقوم شركة سبيس إكس بإطلاق صاروخ ستارشيب بشكل دوري في سلسلة من المهام التجريبية المصممة لتجهيز الصاروخ لنقل الأقمار الصناعية – وفي نهاية المطاف البشر – إلى مدار الأرض وما بعده.