تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري، منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز بنسخته الـ61 للموسم الجديد 2019 – 2020، بإقامة مباراتين تجمع حرس الحدود مع وادى دجلة وإنبى مع طلائع الجيش، وتقام بقية مباريات الأسبوع الثاني على مدار 6 أيام.

وفي اليوم التالي يواجه فريق أف سي مصر نظيره أسوان، على ستاد الكلية الحربية، على أن تقام مباراة المقاولون العرب أمام سموحة يوم السبت، والاتحاد السكندري يواجه الجونة الأحد.

ويلعب الإسماعيلي يوم الأربعاء أمام المصري، ويوم الخميس يواجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي، وفي يوم الجمعة يلاقي طنطا نظيره بيراميدز، وفي نفس اليوم يواجه الزمالك فريق مصر للمقاصة.

وكان أسدل الستار على مواجهات الجولة الأولى للدوري العام، والتي أسفرت عن 9 مباريات انتهت 8 منها بالفوز وواحدة بالتعادل.

وشهدت مباريات الجولة الأولى فوز المقاولون العرب على الطلائع 1 – 0، وفازالإسماعيلى على الجونة بنفس النتيجة، واكتسح بيراميدز منافسه إنبى 4 – 0.

وفاز المقاصة على أسوان بنتيجة 3 – 2، وفاز الإنتاج الحربى على إف سى مصر بثلاثية دون رد، وفاز طنطا على وادى دجلة بهدف دون رد، وتعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، في المقابل فاز الأهلى على سموحة 1 - 0، وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري 1 – 0.

واهتزت الشباك بالجولة الأولى من الدوري بـ 19 هدفًا، واحتسبت 9 ركلات جزاء وكانت حالة الطرد الأولى من نصيب لاعب المصري إيزي إميكا، وكان محمد ناجي جدو أول لاعب يسجل هدف بشباك فريقه عن طريق الخطأ وذلك أمام الإسماعيلي.