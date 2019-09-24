أمين الأمم المتحدة: الحدود والقلوب أصبحت تغلق أمام اللاجئين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن استيائه بسبب ما وصفه بتفاقم أزمة اللاجئين حول العالم.

وقال «جوتيريش»، في كلمته خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إن «أعداد اللاجئين والمهاجرين أصبحت غير مسبوقة، ونرى حدود أصبحت تغلق أمامهم وكذلك القلوب أيضًا».

وأضاف أن «عائلات من اللاجئين يُشتت شملهم، وتُنتهك حقوقهم»، متابعًا: «مسؤوليتنا تتمثل في إعادة بناء النظام الدولي لحماية اللاجئين، والوفاء بوعودنا الخاصة بتقاسم أعبائهم».

وتابع: «علينا تنفيذ أول اتفاق عالمي بشأن الهجرة والذي كان اعتماده بمثابة حدثًا هامًا، وتعزيز التعاون الدولي من أجل هجرة منظمة، ومنع المهربين والمجرمين من السيطرة على حركات الهجرة».

وانطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رؤساء وقادة العالم، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبدأ فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تقرير عن أعمال المنظمة، ليعقبه كلمات رؤساء وقادة الدول.