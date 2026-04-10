الجمعة 10 أبريل 2026 2:34 م القاهرة
آلاف الإيرانيين يشاركون في تأبين المرشد الأعلى الراحل خامنئي

طهران (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 أبريل 2026 - 2:08 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2026 - 2:08 م

احتشد أنصار المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في طهران اليوم الجمعة لإحياء ذكراه بعد اغتياله في غارة جوية إسرائيلية في 28 فبراير الماضي.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي حشودا غفيرة تشارك في صلاة الجمعة بجوار ضريح قائد الثورة روح الله الخميني (1902-1989).

وأدى الصلاة وألقى الخطبة الخطيب المحافظ محمد جواد حاج علي أكبري.

وبدأت مراسم عزاء خامنئي يوم الأربعاء، تزامنا مع مرور 40 يوما على وفاته، وهي فترة الحداد التقليدية في المذهب الشيعي.

يشار إلى أنه تم اغتيال خامنئي في هجوم مع اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية في 28 فبراير الماضي، كما تم أيضا قتل عدد من كبار القادة العسكريين والسياسيين في تلك الحرب.

وبحسب السلطات الإيرانية، قُتل أكثر من 3000 شخص في إيران بسبب القصف الأمريكي-الإسرائيلي.

