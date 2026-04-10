ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية الصينية في أعقاب الحرب الإيرانية

ذكرت رابطة مصنعي السيارات الصينية، أن صادرات الصين من سيارات الركاب، زادت في مارس الماضي، فيما عززت الشركات المصنعة للسيارات جهودها لتحقيق نمو في الأسواق في الخارج.

وأضافت الرابطة أن الصادرات من سيارات الركاب قفزت بنسبة 4ر82% على أساس سنوي في الشهر الماضي، لتصل إلى حوالي 748 ألف مركبة، بارتفاع من 586 ألف سيارات، تم تصديرها في فبراير الماضي.

وزادت الصادرات من سيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالطاقة-بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجين القابلة للشحن- بأكثر من 140% في مارس الماضي، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، لتصل إلى 363 ألف وحدة. وهذا بارتفاع بنسبة 31% من حوالي 276 ألف وحدة من تلك السيارات، التي تم تصديرها في فبراير الماضي.

وتزيد أكبر شركات لصناعة السيارات الصينية، بما في ذلك شركتا "بي.واي.دي" و"جيلي أوتو" جهودها في دعم المبيعات في الخارج، من خلال توسيع منشآت الإنتاج خارج الصين.

وهناك توقعات متزايدة باحتمال أن تدفع صدمة الطاقة العالمية وارتفاع الوقود بشكل أكبر بسبب الحرب الإيرانية المزيد من قائدي السيارات للرغبة في التحول إلى السيارات الكهربائية.