رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى بالضفة الغربية: لا يجب تكرار المآسي

نشر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، مقطع فيديو يعود لعام 2024، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إكس لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى في الضفة الغربية المحتلة، وكتب: "يجب احترام القانون الإنساني تحت أي ظرف من الظروف".

ولم يصدر الرئيس الكوري الجنوبي في منشوراته اليوم الجمعة، تعليقا مباشرا للصراع الدائر في الشرق الأوسط أو العمليات الحربية الحالية لإسرائيل، لكنه قال: "لا يجب تكرار الدروس المحفورة على الجروح المؤلمة للماضي كمآس متكررة".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، إن مقطع الفيديو، الذي أعاد نشره من حساب آخر، يعود لحادث "صادم" في سبتمبر 2024، تم التحقيق فيه أيضا من قبل السلطات الإسرائيلية.

ولم يقدم مكتب لي أي تفسير فوري عن سبب نشره لتلك الرسائل.

وكانت حكومة لي قد قالت في وقت سابق اليوم الجمعة، إنها سترسل الدبلوماسي البارز، تشونج بيونج-ها كمبعوث خاص إلى إيران لبحث سلامة رعاياها وسيطرة إيران على مضيق هرمز.