سموحة يطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك فى كأس مصر

طلب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، من لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تأجيل مباراة الفريق السكندري أمام الزمالك، والمقرر لها يوم 5 أكتوبر المقبل على استاد الإسماعيلية.

وجاء طلب فرج عامر بتأجيل مواجهة الزمالك في كأس مصر لتفادي حالة الاجهاد التي يتعرض لها كافة اللاعبين من ضغط المباريات، ولاعطاء الزمالك فرصة للاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي بالدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة كان قد أعلن عن مواعيد المباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر في وقتا سابق.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر، الأهلي ضد الترسانة الساعة 8 مساءً يوم 30 من سبتمبر الجاري على ستاد السلام، فيما جاءت مباراة الزمالك ضد سموحة الساعة 8 مساءً يوم 5 من أكتوبر المقبل على استاد الإسماعيلية.

الزمالك ضد سموحة الساعة 8 مساءً يوم 5 من أكتوبر المقبل على استاد الإسماعيلية.

ومن المُنتظر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي والترسانة لملاقاة أبو قير للأسمدة في دور الـ 8، في حين سيلعب الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة ضد نادي مصر.