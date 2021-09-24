♦« أطياف كاميليا»

نورا ناجى

دار الشروق

2019

Storytel منصة

تدور أحداث رواية «أطياف كاميليا» للروائية نورا ناجى، فى حقبة التسعينيات حيث الإيقاع البطىء، حول طفلة تسمى كاميليا تشاهد عمّتها تذوب أمامها فى المرآة ذات صباح، فتشعر بدهشة وذعر من العالم يستمر معها حتى الكِبر.

وتعتبر الرواية مليئة بخيبات وتمرد وعدم فهم للذات، حيث تتمحور أطياف كاميليا حول تساؤل الطفلة عن سر اختفاء عمتها التى تحمل نفس اسمها، متسائلة عن الغموض الشديد الذى يحيط حديث والديها عنها، حتى تجد مذكراتها التى تبدأ من خلالها اكتشاف وجه جديد للحياة.

♦«فردقان»

يوسف زيدان

دار الشروق

2018

منصة اقرأ لى

تُعد الرواية محاولة لإعادة بناء حياة العالم والفيلسوف «ابن سينا». وتتطرق أحداثها إلى الفترة التى أمضاها مُعتقلًا داخل أسوار قلعة «فردقان» بإيران، وكيف أثرت تلك الفترة على حياته وانعكست على شخصيته، وأفكاره، وكتاباته بشكل عام. وتقترب أيضًا بأسلوب أدبى من تفاصيل الحياة التى عاشها «ابن سينا» والتى اتسمت بالاضطرابات السياسية والصراعات الدامية على السلطة بين الحكام المسلمين. وتأتى رواية «فردقان» فى 7 فصول (المزدوج، شيخُ الرُّستاق، رَوَان، مَاهْيَار، مَاهْتَاب، سُندس، حيُّ بن يَقْظَان).

♦ «إخضاع الكلب»

أحمد الفخرانى

دار الشروق

2021

منصة اقرا لى

بعد تعرُّضه للخيانة، ينتقل المصور هارون عبدالرحيم إلى مدينة دهب فى جنوب سيناء، آمِلًا فى إقامة حصن من العزلة يحميه من الشر، من التجربة، إلا أن الراوى المُصاب بفوبيا من الكلاب، يجد نفسه مُضطرًّا لرعاية كلب، ليخوضا معًا صراعًا خفيًّا، يعمد فيه كلاهما إلى إخضاع الآخر، ليختبر مشاعر هى مزيج من الخوف والحنان والعنف، والبحث عن الحب المفقود، والشك فى وجوده.

♦«الطنطورية»

رضوى عاشور

دار الشروق

2010

منصة storytel

يطلب منها ابنها كتابة مذكرات أو سيرة ذاتية، تستعرض من خلالها أهم محطات حياتها المزدحمة بالأحداث، منذ خروجها مرغمة من قرية الطنطورة الساحلية بعد نكبة 1948، إلى استقرارها فى لبنان مرة أخرى مع مطلع الألفية الجديدة، بعد تيه تلاعب بها فى الشتات بين لبنان والإمارات ومصر، توافق مرغمة، بعدما وجدت نفسها فى مواجهة مباشرة مع ذاكرة بذلت ما فى وسعها لسد كل ثقوبها، لتبدأ الحكى ونتابع معها مزجا بين سيرة امرأة وملحمة شعب اسمه الشعب الفلسطينى.. «الطنطورية» نسبة إلى قرية الطنطورة الواقعة على الساحل الفلسطينى جنوب حيفا والتى تعرضت عام 1948 لمذبحة على يد العصابات الصهيونية، تتناول الرواية هذه المذبحة كمنطلق وحدث من الأحداث الرئيسية.