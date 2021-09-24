نائبة الرئيس الأمريكي تلمح إلى حقوق الانسان خلال اجتماع تاريخي مع رئيس وزراء الهند

اعتمدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على روابطها العائلية مع الهند عندما ضغطت بلطف على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن حقوق الإنسان خلال اجتماع تاريخي يوم الخميس بين أول نائب رئيس في الولايات المتحدة من أصل هندي وزعيم دولة أصبحت حليفا وثيقًا بشكل متزايد.

ونقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية عن هاريس قولها لمودي، خلال تصريحات علنية في مكتبها الاحتفالي قبل الجلسة المغلقة، إنه نظرا لأن الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم مهددة "من الضروري أن ندافع عن المبادئ والمؤسسات الديمقراطية داخل بلداننا".

وقالت: "أعرف من تجربة شخصية ومن عائلتي التزام الشعب الهندي بالديمقراطية، والعمل الذي يجب القيام به (حتى) يمكننا البدء في تخيل، ومن ثم بشكل فعلي تحقيق، رؤيتنا للمبادئ والمؤسسات الديمقراطية".

وكانت هذه التصريحات بمثابة تغيير طفيف من الإخلاص المطلق من إدارة ترامب تجاه مودي الشعبوي، الذي زاد في عهده الاستقطاب الديني في الهند ، عبر فرض المزيد من القوانين التي تستهدف الأقليات الدينية، بما في ذلك عدد كبير من السكان المسلمين، وكذلك الهجمات على غير الهندوس".