اندفاع محموم على الشراء يجتاح محطات الوقود بالمملكة المتحدة

شهدت محطات الوقود في جنوب شرق إنجلترا طوابير طويلة، ونفد الوقود في العديد منها، اليوم الجمعة حيث تسابق سائقو السيارات لملء خزانات مركباتهم وسط نقص في سائقي شاحنات توصيل الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

وسعت حكومة المملكة المتحدة، التي تكافح بالفعل في ظل أزمة منفصلة في سوق الكهرباء، إلى تهدئة هلع الشراء، كما فعلت العديد من المجموعات الصناعية. ويواجه السكان في البلاد الآن نقصا متزايدا في الوقود والغذاء، وزيادة في تكاليف المعيشة، في أعقاب مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أطلقه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقالت شركة "بريتيش بتروليوم" (بي بي) ووحدة "إيكسون موبيل" في المملكة المتحدة من قبل إن نقص السائقين يعيق تسليم الوقود إلى بعض المواقع، وإن بعض محطات "بي بي" تنقصها درجة واحدة على الأقل من منتجات الوقود. وقالت شركة "رويال داتش شيل" إنها تعيد جدولة شحنات الوقود في البلاد وأوضحت أن الطلب زاد في بعض المحطات.