أوقاف مطروح: توزيع الدفعة الـ7 من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح، إنه تم استقبال الدفعة السابعة من لحوم الأضاحي، والتى وزعت على أهالي غرب وجنوب المحافظة،م ن الأسر الأكثر احتياجا، وطبقا للضوابط المعمول بها.



وأوضح وكيل وزارة أوقاف مطروح، أنه تم توزيع لحوم الأضاحي، على أهالي مراكز (النجيلة، براني، السلوم، سيوة)، ضمن مشاركة اجتماعية عنوانها "وتعاونوا على البر والتقوى".



ولفت إلى أن التوزيع تم دون تصوير أو تجمعات، وبكوبونات مسبقة، حرصا على مشاعر المواطنين، ودون استغلال حاجته في مأرب سياسي كما كانت تفعل الجماعات التي تدعي الإسلام.