وزير الخارجية اليمني: 80% من اليمنيين بحاجة ماسة إلى المساعدة المباشرة

قال وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك إن 80% من الشعب اليمني بحاجة ماسة إلى المساعدة المباشرة.

وأضاف وزير الخارجية اليمنية - في تصريحات لقناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - أن هناك حاجة إلى مشاريع تنموية إلى جانب أعمال الإغاثة، داعيا العالم إلى النظر للأزمة اليمنية إنسانيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا، منبها في الوقت ذاتع إلى أن الحوثيين يعطلون عمل منظمات الإغاثة.

وأوضح أن "موقف الحوثيين متعنت بشأن مبادرات السلام"، مشيرا إلى "التصعيد الحوثي في شبوة وأبين والضالع ومأرب رغم دعوات السلام".

وشدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بالكامل للتصدي للحوثيين، موضحا أن المبعوث الأممي الجديد على اطلاع بالأزمة ويجب أن يتعامل بواقعية.

واعتبر أن "مأرب فاصلة في المشهد السياسي"، لافتا إلى أن إيران وجهت الحوثيين بعدم الاتجاه للحل قبل السيطرة على مأرب".