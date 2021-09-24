محافظ أسيوط يتفقد تجديدات محطة مياه التشيكي بحي شرق بـ242 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه التشيكي المرشحة بحي شرق مدينة أسيوط بتكلفة 242 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن الأسيوطي.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط الوادي الجديد، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والشركة المنفذة للمشروع.

وتابع المحافظ ومرافقوه الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة المياه التشيكي واستمع لشرح تفصيلي لمكونات المحطة وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال، التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200لتر/ث إلى 600لتر/ث طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية، حيث تم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل وبيارة المياه العكرة والمروقات والمرشحات وتغيير طلمبات المياه المرشحة لتتناسب مع قدرة الطاقة الإنتاجية الجديدة، فضلًا عن توريد وحدة ديزل قدرة 1500 ك.م.أ للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربي، كما تم عمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء.

بالإضافة إلى تنفيذ مبنى إداري ومعمل مركزي مزود بأحدث الأجهزة الدقيقة اللازمة لعمل جميع التحاليل (العضوية، غير العضوية، الميكروبيولوجية) ويمثل المرجعية الرئيسية لجميع معامل الشركة من خلال العينات التي تصل إليه من جميع المحطات والشبكات بمعرفة الإدارات التابعة لقطاع المعامل والجودة (المرافق - الشبكات - الخزانات - ضبط وتأكيد الجودة).

وأكد محافظ أسيوط اهتمام الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها، مشددًا على بذل المزيد من الجهد والإسراع للانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.