احتمال تشكل إعصار جديد في منطقة الكاريبي



بعد مرور الإعصار "فيونا" بدأت عاصفة قوية أخرى تتشكل في منطقة البحر الكاريبي.



وأطلق على العاصفة الجديدة اسم "إيان" وستتجه اليوم السبت إلى وسط الكاريبي مع استمرار تحرك الرياح بسرعة تصل إلى 75 كيلومترا في الساعة، وفقا لما أعلنه مركز الأعاصير الأمريكي (إن إتش سي).



ومن المتوقع كما قال المركز أن تكتسب العاصفة "إيان" قوة أكبر وتتحول في وقت متأخر من يوم غد الأحد (بالتوقيت المحلي لأمريكا) أو في ليل الاثنين إلى إعصار عند مرورها قرب جزر كايمان.



وقد تتسبب الكميات الكبيرة المتوقعة من الأمطار في حدوث فيضانات مفاجئة.



وصل إعصار "فيونا" يوم الأحد الماضي إلى اليابسة في بورتوريكو باعتباره إعصارا ذا قوة أدنى هي الدرجة الأولى من خمس درجات، مما تسبب في فيضانات وأضرار جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي على مستوى الجزيرة.



كما حدثت فيضانات وأضرار في جمهورية الدومينيكان.



ومر "فيونا" بعد ذلك بعدة جزر أخرى، وتطور إلى إعصار من الفئة الرابعة وصل إلى الساحل الشرقي لكندا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) مع سرعة رياح تصل إلى 148 كيلومتر في الساعة فيما يسمى بعاصفة ما بعد الاستوائية.



وبسبب التغير المناخي لم يعد هناك هبوب للأعاصير المدارية سنويا بشكل عام، ولكن هناك عواصف أكثر قوة وتدميرا.