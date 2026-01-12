السفير الأمريكي الجديد لدى الهند يدفع باتجاه تعزيز العلاقات التجارية رغم التوتر بشأن النفط الروسي

قال السفير الأمريكي الجديد لدى الهند، سيرجيو جور، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والهند تسعيان للتوصل إلى اتفاق تجارة ثنائي لتعميق الشراكة الاقتصادية والإستراتيجية.

ومنذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022، أصبحت الهند، ثاني أكبر مشتر للخام الروسي بعد الصين، مما أغضب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي انتقدت عمليات الشراء ووصفتها بأنها تساعد آلة الحرب الروسية.

وفي أغسطس الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 25% على الهند لشرائها النفط الروسي، ليصل إجمالي ما فرضته الولايات المتحدة من رسوم جمركية إلى 50%.

وقال السفير، المعين حديثا وهو حليف مقرب من ترامب، إن المكالمة المقبلة بين الجانبين بشأن المسائل التي تتعلق بالتجارة مقررة غدا الثلاثاء.

وتابع جور، في خطاب خلال اليوم الأول له في المنصب، بالسفارة الأمريكية: "قد يختلف الأصدقاء الحقيقيون، ولكنهم دائما يحلون خلافاتهم في النهاية. تذكروا أن الهند هي أكبر دولة في العالم وبالتالي، فتحقيق هذا ليس بالمهمة السهلة ولكننا عاقدون العزم للوصول إلى هناك".

وأعلن جور، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة جنوب ووسط آسيا، أنه سوف يتم دعوة الهند رسميا الشهر المقبل للانضمام لمبادرة إستراتيجية بقيادة الولايات المتحدة تسمى "باكس سيليكا" في إطار شراكة أوسع.