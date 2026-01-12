ضبط سائق تعدى على جيرانه بسبب طعام الكلاب الضالة في الهرم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على متهم بالتعدي على جيرانه بعد سقوط الطعام الذي يلقونه للكلاب الضالة في شقته بمنطقة الهرم.

رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام آخر بالتعدى على جيرانه بالسب اعتراضاً على قيامهم بإطعام الكلاب الضالة بالمنطقة محل سكنه بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لقيام سيدتين مقيمين بالعقار محل سكنه، بإلقاء الطعام للكلاب الضالة من شرفة الشقة سكنهما مما يؤدى إلى سقوطها داخل شرفة مسكنه.