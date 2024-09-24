وزير الصحة اللبناني: 558 شهيدا و1835 مصابا جراء الاعتداءات الإسرائيلية

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ أمس، أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 558 مواطنًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الشهداء بينهم 50 طفلا و94 امرأة، مشيرًا إلى أن «تلك المعطيات تنفي أكاذيب العدو الإسرائيلي بأنه يستهدف قوات مقاتلة».

وأعرب عن أسفه لأن الغالبية العظمى ممن سقطوا في الاعتداءات من المدنيين العزل، قائلًا إن 54 مستشفى استقبل 1835 جريحًا، على مدار أمس واليوم.

وأشار إلى أن الخطة التي وضعتها الوزارة منعت حدوث إصابات أكبر، مؤكدًا أن «المستشفيات قامت بالدور المطلوب منها، فضلًا عن أن الدولة تقوم بواجباتها تجاه القطاع».

وذكر أن «الوزارة وضعت خطة سريعة لدعم المستشفيات، وإعطائها جزءًا من مستحقاتها لتستمر في عملها».