 مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم جهود الوصول لحلول سياسية للأزمات بالمنطقة والعالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم جهود الوصول لحلول سياسية للأزمات بالمنطقة والعالم

الرياض - قنا
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 11:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 11:46 م

أكد مجلس الوزراء السعودي سعي المملكة إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم، إضافة إلى الإسهام في كل ما من شأنه توطيد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.

ورحب المجلس، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية اليوم، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما عبر المجلس عن تطلع السعودية إلى أن يشكل "ميثاق المستقبل" الذي أقرته قمة المستقبل في نيويورك، نقلة نوعية في العمل المتعدد والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي عادل ومنصف، يحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات جميع الدول، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.

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