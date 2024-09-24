هآرتس: حزب الله يمتلك أكثر من 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع قوله إنه لا تزال لدى حزب الله قوة تقدر بأكثر من 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل، مؤكدا أنه يجب عدم الاستهانة بقدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ.

وأشار المصدر إلى أن حزب الله لديه قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل."

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسئولين أمنيين انتقادهم قرار القيادتين العسكرية والسياسية الفصل بشكل مصطنع بين جبهتي الشمال والجنوب.

وأضافت الصحيفة: "نحن في حرب يمكن أن تتصاعد لحرب إقليمية أوسع بكثير ولا يمكننا العمل في جبهة واحدة"، مشيرة إلى أن "الجيش يتابع بقلق قدوم نحو 40 ألفا من سوريا والعراق واليمن إلى الجولان وينتظرون دعوة نصر الله للقتال"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابعت: "رغم أن الـ40 ألفا من المقاتلين ليسوا من النخبة فإن الوضع لا يزال مقلقا."

وأشارت إلى أنه "نقل الضغط إلى حزب الله يوضح أن إسرائيل تخلت عن محاولة إسقاط حماس واستعادة الرهائن".