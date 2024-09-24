رئيس الوزراء الأيرلندي يعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس السلطة الفلسطينية

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من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الأيرلندي، سايمون هاريس، اجتماعا ثنائيا مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

سيكون هذا أول لقاء بين رئيس الحكومة الإيرلندية وعباس منذ أن اعترفت إيرلندا بدولة فلسطين في أيار/مايو.

وسيتناول الاجتماع جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والاحتياج الملح لتدفق المساعدات إلى غزة.

وقال هاريس: "لقد اعترفت إيرلندا بدولة فلسطين للمساعدة في إبقاء أمل حل الدولتين حيا، حيث تعيش فلسطين وإسرائيل بسلام جنبا إلى جنب".

وأضاف: "اليوم سأطلب من الرئيس عباس كيف يمكننا دعمه ودعم السلطة الفلسطينية لتحقيق هذا الأمل".

وأكد هاريس أن "إيرلندا تعرف مدى أهمية أن تتخذ دولة مكانها على الساحة العالمية".

وبعد الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيعقد رئيس الحكومة الإيرلندية اجتماعات ثنائية أيضا اليوم الثلاثاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.