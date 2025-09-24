زيلينسكي يطالب باتخاذ الأمم المتحدة إجراء لوقف روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام زعماء العالم، اليوم الأربعاء، على أن البشرية تشهد الآن "أكثر سباقات التسلح تدميرا في التاريخ"، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك ضد روسيا الآن، مشددا على أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يطمح إلى توسيع حربه في أوروبا.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن نعيش الآن في خضم أكثر سباقات التسلح تدميرا في التاريخ، وأوكرانيا ليست سوى البداية، وها هي الطائرات المسيرة الروسية باتت تحلق بالفعل في أجواء أوروبا، والعمليات الروسية تمتد بالفعل عبر عدة دول، فيما يسعى بوتين إلى مواصلة هذه الحرب عبر توسيع نطاقها."

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد يوم من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن دعمه لجهود أوكرانيا وانتقد روسيا.

وأعرب ترامب، أمس الثلاثاء، عن اعتقاده أنه بوسع أوكرانيا استعادة جميع الأراضي التي فقدتها لصالح روسيا، في تحول لافت عن دعواته المتكررة سابقا لكييف لتقديم تنازلات من أجل إنهاء الحرب.