إيران تستعرض أسلحتها الثقيلة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، عرضا للأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وذكر مراسل الأناضول أن العرض أقيم بمناسبة ما تسميه طهران "أسبوع الدفاع المقدس"، والذي تنظمه لإحياء ذكرى الحرب العراقية - الإيرانية التي بدأت عام 1980 واستمرت 8 أعوام.

وكان لافتا خلال الفعالية في طهران، عرض الأسلحة الإيرانية الثقيلة، وبينها الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة.

وجرى عرض الأسلحة في ميدان بهارستان قرب البرلمان الإيراني، ووُضع إلى جانبها ملصق للمرشد علي خامنئي.

ولم تنظم السلطات الإيرانية عرض الموكب العسكري السنوي الذي كان يُنظم عادة في إطار "أسبوع الدفاع المقدس"، لأسباب أمنية.

ودارت حرب بين إيران والعراق بين سبتمبر 1980 وأغسطس 1988، تم خلالها زرع الألغام على الحدود، وما زالت تسبب وفاة أو إصابة العديد من الأشخاص من كلا البلدين حتى اليوم.