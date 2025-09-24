العثور على جثتين داخل مزرعة تخص زوجين ألمانيين في كوستاريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات المحلية في كوستاريكا، أمس الثلاثاء، إنه تم العثور على جثتين داخل مزرعة يملكها زوجان ألمانيان في كوستاريكا.

وقال راندال زونيجا، مدير إدارة التحقيقات القضائية، في بيان على منصة إكس إنه قد تم الإبلاغ عن فقدان الرجل والمرأة اللذين يملكان المزرعة قرب مدينة كيبوس أمس الأول الاثنين.

غير أن زونيجا لم يؤكد أن الجثتين اللتين تم العثور عليهما مدفونتين في المزرعة تعودان للألمانيين المفقودين.

وأوضح زونيجا بأن السلطات تشتبه أن يكون الشخصان قد قُتلا جراء هجوم.

وأفادت القناة التليفزيونية الكوستاريكية "تيليتيكا" بأن الجيران حددوا هوية الألمانيين على أنهما زوجان كانا يعيشان في المزرعة.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أنهما كانا يقيمان في المزرعة منذ نحو عامين.

وبحسب قناة "تيليتيكا"، قام المحققون بتفتيش المزرعة بعد الإبلاغ عن فقدان الزوجين، وعثروا على الجثتين بعد بضع ساعات.