 أردوغان: إسرائيل تسيء استغلال هجمات حماس لتنفيذ إبادة جماعية في غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 2:58 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

أردوغان: إسرائيل تسيء استغلال هجمات حماس لتنفيذ إبادة جماعية في غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 2:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 2:32 ص

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية تسيء استغلال الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية كذريعة لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة. 

وقال الرئيس التركي أمام قادة دول العالم الذين اجتمعوا في نيويورك لحضور النقاش العام في الجمعية العامة للأمم المتحدة "هذه ليست معركة ضد الإرهاب. هذه سياسة احتلال وتهجير قسري ونفى وإبادة جماعية، أو بشكل أكثر دقة، سياسة قتل جماعي، تم تنفيذها تحت ذريعة حادثة 7 أكتوبر". 

وانتقد أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه ليس لديه أي اهتمام بالسلام وتحرير الرهائن المتبقين في غزة. 

كما تطرق إلى تغطية الحرب قائلا "حتى الآن قتلت إسرائيل عمدا 250 صحفيا يعملون في وسائل إعلام وطنية ودولية في غزة ومنع تماما الدخول إلى غزة". 

كما اتهمت المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير، إيرين خان، إسرائيل بقتل الصحفيين عمدا للتغطية على الفظائع التي ترتكبها في قطاع غزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك