 فريق صندوق النقد الدولي ومسئولون كينيون يبدأون محادثات حول برنامج جديد
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 10:46 ص القاهرة
فريق صندوق النقد الدولي ومسئولون كينيون يبدأون محادثات حول برنامج جديد

نيروبي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 10:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 10:40 ص

قال صندوق النقد الدولي، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن فريقًا منه سيزور كينيا اعتبارًا من غد الخميس وحتى التاسع من أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أنه: "بناءً على طلب السلطات الكينية، سيبدأ فريق من خبراء صندوق النقد الدولي المحادثات الأولية في الأيام المقبلة بشأن البرنامج المحتمل المدعوم بتمويل".

وأضاف البيان، أن صندوق النقد ما زال ملتزمًا بدعم كينيا في جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية استمرارية القدرة على تحمل الدين، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز النمو الشامل والمستدام من أجل مصلحة الشعب الكيني.

وتابع البيان: "إننا نتطلع إلى انخراط بنّاء مع السلطات وأصحاب المصالح الآخرين خلال زيارتنا لنيروبي".

