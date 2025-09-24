قطة: كأس القارات الثلاث حلم أي لاعب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب أحمد عاطف قطة، لاعب نادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه أمام الأهلي السعودي، في كأس القارات الثلاث.

وتُوج نادي بيراميدز ببطولة كأس القارات الثلاث، بعد الفوز على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الإنماء.

وقال أحمد عاطف قطة في تصريحات لبرنامج دورينا على قناة إم بي سي مصر وان: "فخر لأي لاعب أن يتوج بكأس القارات الثلاث.. هذا حلم لأي لاعب".

وأضاف لاعب خط الوسط: "منذ أول يوم ونحن نتحدث عن التتويج بهذه البطولة، وقدمنا مباراة كبيرة".

وأتم أحمد عاطف قطة تصريحاته قائلًا: "لقد كنا نواجه فريقًا كبيرًا، يمتلك أسماء كبيرة، واحترمناهم كثيرًا، والحمد لله تُوجنا بالبطولة".