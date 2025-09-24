النائب محمد أبو النصر بعد استلام كارنية مجلس الشيوخ: تحسين الخدمات والصحة والتعليم على رأس أولوياتي

أبو النصر: سأكون صوت المواطن في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المتوازنة

أعرب النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عن فخره واعتزازه باستلام كارنيه عضوية المجلس، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل له مسئولية جسيمة تجاه الوطن والمواطنين، ودافعًا قويًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات الشعب المصري.

وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم، أن خدمته داخل المجلس ستنطلق من أولويات واضحة، يأتي على رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن عبر الاهتمام بكل الملفات الخدمية والحياتية الأساسية، وفي مقدمتها: الصحة، والتعليم، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، بجانب دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دعم الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وضمان وصولها لكل مواطن في مختلف المحافظات، مع التركيز على سد الفجوات التنموية في المناطق الأكثر احتياجًا، موضحا أن ما يشغل باله دائمًا هو مصلحة المواطن البسيط، وتخفيف الأعباء عن كاهله بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على حرصه الخاص بخدمة أبناء الصعيد وخاصة أهل محافظته سوهاج، الذين عانوا طويلاً من نقص الخدمات، مؤكدًا أنه سيعمل بكل قوة لإيصال أصواتهم، والمطالبة بزيادة الاستثمارات الموجهة لمحافظته، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن في الصعيد وفي جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد النائب، أن انضمامه لمجلس الشيوخ تحت مظلة حزب حماة الوطن، هو تكليف يضع على عاتقه واجبًا وطنيًا للعمل بروح الفريق مع زملائه النواب من أجل دعم مسيرة الدولة المصرية، ومساندة القيادة السياسية في استكمال مشروع بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت أبو النصر، إلى التزامه بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع، والعمل على نقلها للجهات التنفيذية تحت قبة المجلس، بما يعزز ثقة المواطن في ممثليه ويضمن مشاركة حقيقية في صياغة السياسات التي تمس حياته اليومية.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكّدًا أن انضمامه لمجلس الشيوخ يمثل التزامًا كاملًا بالمشاركة الفعالة في مناقشة القوانين والسياسات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والعمل مع زملائه النواب لدعم توجهات الدولة في التنمية والإصلاح تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن هدفه الأساسي هو تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.