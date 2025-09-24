اتحاد الكرة يهنئ بيراميدز بعد التتويج بكأس القارات الثلاث

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تهنئة نادي بيراميدز بعد التتويج بلقب كأس القارات الثلاث، بالفوز على أهلي جدة السعودي.

وحقق بيراميدز كأس القارات الثلاث بعد الفوز على أهلي جدة السعودي 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الملك عبد الله الدولي، في مباراة شهدت تألق المهاجم الكونجولي فيستون مايللي، الذي سجل ثلاثية بيراميدز.

وكتب اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يهنئ هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي نادي بيراميدز بمناسبة فوزه بكأس (إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ) وتأهله إلى كأس التحدي».

وأضاف البيان: «وقال أبو ريدة إن الفوز الكبير الذي حققه بيراميدز على شقيقه الأهلي السعودي يعد انجازاً جديداً للكرة المصرية وحدثاً سعيداً لها، متمنياً دوام النجاح له في بطولة الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي، للأندية أبطال القارات، كما أبدى أمنيات الاتحاد المصري بالتوفيق لجميع الفرق المصرية في كل البطولات الخارجية».