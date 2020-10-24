لاشين إبراهيم: لم نتلق أي شكوى تضر بالعملية الانتخابية إطلاقا

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم تتلقَ أية شكوى تضر بالعملية إطلاقًا، منذ بداية اليوم الأول للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وحتى انتهائه منذ ساعة.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن العمل انتظم في اللجان الفرعية منذ التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن الناخبين اصطفوا أمام اللجان وهم ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى توفير كمامات مجانية للناخبين الذين لم يحضروا واحدة إلى مقر اللجان، متابعًا: «لا توجد أية معوقات منذ بداية اليوم وحتى نهايته، ولم تردنا أية شكوى».

وعن مد ساعات الانتخابات غدًا، علق إبراهيم، أن الأمر سابق لأوانه مستطردًا: «نتابع الانتخابات عن كثب من خلال غرفة عمليات الهيئة كل دقيقة، ونتخذ القرارات الفورية في الحال».

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح اليوم السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى على مدار يومي السبت والأحد.