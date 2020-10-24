 مؤشرات متباينة للنشاط الاقتصادي بالمكسيك مع تغير قيود كورونا - بوابة الشروق
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مؤشرات متباينة للنشاط الاقتصادي بالمكسيك مع تغير قيود كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 10:57 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 10:57 م

ارتفع الطلب على وسائل النقل العام في المكسيك الأسبوع الماضي، بينما تباينت مؤشرات الاستهلاك والإنفاق وغيرها من المؤشرات البديلة، وسط تغيير طفيف في القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلًا عن بيانات لجامعة أوكسفورد، بأن مؤشر التشدد في سياسة القيود المتعلقة بفيروس كورونا، استقر دون تغيير مقارنة بالأسبوع الماضي 73.61.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الطلب على وسائل النقل العام مقارنة بالأسبوع الماضي في مكسيكو سيتي وجوادالاخارا.

وسجلت المكسيك 880 ألفًا و775 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى 24 أكتوبر، إلى جانب 88312 وفاة.

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