مسؤول فلسطيني: حياة الأجيال القادمة مرهون بقدرتنا على إيجاد حلول فاعلة لندرة المياه

قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم، إن حياة ومستقبل الأجيال القادمة مرهون بقدرتنا اليوم على إيجاد حلول فاعلة لندرة المياه.



وأشار غنيم، خلال الجلسة رفيعة المستوى بعنوان "حوار السياسات في الدول التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إلى أن 17 دولة عربية تعاني إما من الفقر أو الإجهاد المائيين، بحسب التقارير الدولية.



كما نوه إلى أنه بحلول عام 2025 سيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من نقص المياه، وأن 5 مليارات شخص في العالم سيواجهون صعوبة في الوصول للمياه الكافية بحلول عام 2050.



وأضاف أن التزايد المستمر في عدد سكان العالم، وارتفاع مستوى المعيشة، وعوامل التغير المناخي تفاقم بمرور الوقت مشكلة استنزاف موارد المياه العذبة.



وقال إن أسبوع القاهرة للمياه بات منصة عربية تجمع أصحاب القرار والخبراء في القطاع المائي دوليا وإقليميا.