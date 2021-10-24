محافظ البحيرة: إنشاء 7992 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية مليار و48 مليونا

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تعمل على قدم وساق؛ للإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات القومية في شتى القطاعات سواء الإسكان أو التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والمجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين لتوفير سكن كريم وحياة كريمة للمواطنين.



وأوضح أن قطاع الإسكان قد شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إنشاء عدد ٧٩٩٢ وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة موزعة على ٤ مراحل بتكلفة إجمالية مليار و٤٨ مليونا، وبلغ إجمالي ما تم تسليمه من تلك الوحدات 3711 وحدة سكنية لمستحقيها بتكلفة 454 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ عدد 330 وحدة سكنية أخرى بتكلفة 110 ملايين.



كما أكد محافظ البحيرة، على أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة منذ بدأ المبادرات الرئاسية بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، حيث شهدت المحافظة تنفيذ ٣٥٢٨ مشروعا في المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٢ مليارا.