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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن المحصلة النهائية لما حققته فرق الوزارة في مهمتهم الخاصة بالتأمين الطبي للحاضرين في مهرجان الجونة السينمائي، منذ انطلاقه وحتى انتهاء عمل الفرق مساء اليوم السبت.

وأوضحت أن معمل تحليل الـPCR، التابع للوزارة في الجونة، قام بسحب 866 عينة، كما تم تسجيل بيانات وتطعيم 1404 باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مضيفة أن العيادات المتنقلة قدمت خدماتها ل 1320 من للضيوف والعمال والقائمين على المهرجان، فيما قدمت الأكشاك ال8 المدعومة بالأطباء مع فرق التواصل المجتمعي، خدماتها الطبية، والتوعوية، إلى جانب المطهرات والكمامات لنحو 2115 من المتواجدين في الجونة.

وأضافت الوزارة أن العيادة المتنقلة التابعة لمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، استقبلت 226 سيدات وقدمت خدمات الفحص المبدئي، والأشعة التلفزيونية وأشعة الماموجرام، للسيدات التي استدعت حالتهم إجراء فحوصات أكثر دقة، بينما قدمت سيارات الإسعاف المتمركزة في الجونة خدماتها الإسعافية ل11 حالة بينهم سيدة أمريكية وأخرى مكسيكية، وجميعها إصابات وأعراض بسيطة لم تستدعي العلاج في المستشفيات.