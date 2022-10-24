الإيسيسكو ولبنان يبحثان تعزيز التعاون في التربية والعلوم والثقافة

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، مع الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلوم والثقافة هبة نشابة، تعزيز التعاون بين الإيسيسكو ولبنان في مجالات اختصاص المنظمة.

وأكد المالك، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بمقر الإيسيسكو في الرباط، حرص المنظمة على التعاون مع الجميع في التربية والعلوم والثقافة، لخدمة الإنسانية والمساهمة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم بهذه المجالات، في إطار رؤيتها الجديدة وتوجهاتها الاستراتيجية، مشيرا إلى انفتاح المنظمة على تنفيذ برامجها ومشاريعها في أي مكان.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون القائم بين الإيسيسكو ولبنان، والاتفاقية الخاصة الموقعة في يونيو الماضي بشأن المساعدة الإنسانية لتأمين إعادة الطلاب اللبنانيين، الذين كانوا يتابعون دراستهم في أوكرانيا، واضطرتهم الأوضاع هناك لمغادرتها إلى الدول المجاورة.

كما تم بحث إمكانية التعاون في عدد من البرامج والمشاريع، تتعلق ببناء قدرات الشباب وتدريبهم على القيادة، وتشجيع الابتكار، والصحة النفسية لتلاميذ المدارس، وتسجيل التراث اللبناني على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.

من جانبها، أشادت هبة نشابة بما شهدته الإيسيسكو من تطوير وتحديث خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدة حرصها على بناء شراكة بين المنظمة ولبنان في التربية والعلوم والثقافة، وأشارت إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لاستكمال انضمام لبنان إلى عضوية الإيسيسكو.