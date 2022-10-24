الجارديان: الهندوس في الهند يتفاخرون بتزعم ريشي سوناك لبريطانيا

بينما يستعد ريشي سوناك ليصبح رئيس الوزراء القادم للمملكة المتحدة بالتزامن مع بداية مهرجان ديوالي الهندوسي، احتفل بعض الهندوس في الهند بحقيقة أن شخصًا من دينهم قد وصل إلى هذا المنصب الرفيع في المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن ساتيش فيرما، صاحب سوبر ماركت في دلهي، القول "أن يكون لديك هندوسي داخل داونينج ستريت هو أمر مذهل للغاية".

وتابع: "على الرغم من أنه بريطاني، إلا أن ذلك سيجعلنا الهندوس فخورين بأن أحدنا صار في مكانة عالية ".

سوناك، الذي سيكون أول رئيس وزراء ملون في المملكة المتحدة وأول رئيس وزراء هندوسي ، قد جعل التزامه بإيمانه واضحًا من خلال أداء اليمين كعضو في البرلمان على النص الديني الهندوسي ، البهاجافاد جيتا.

وبالنسبة للمهندس شاشانك جاين، فإن "إيمان سوناك ليس هو أساس الفخر، إن وصول شخص من أصل هندي إلى أعلى منصب في بلد آخر أمر يدعو للفخر".

على الرغم من أن الهنود عادة ما يتوقون إلى ادعاء إنجازات الهنود المقيمين في الخارج باعتبارها إنجازات لهم ويفخرون بهم - مثل رؤساء جوجل ومايكروسوفت أو كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة، فإن الاختلاف مع سوناك هو أن علاقاته مع الهند هي أكثر هشاشة، بالنظر إلى أنه ولد ونشأ في إنجلترا، وليس لديه أقارب في الهند على العكس من كاميلا هاريس التي يعيش أقاربها في جنوب الهند.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن عناصر اليمين الهندوسي، في الهند يفاخرون بوصول سوناك لهذا المنصب الرفيع .

ووفقًا لسوهيل سيث، خبير التسويق والشريك الإداري في Counselling فإنهم يستطيعون "استغلال" انتصاره على وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من الدفاع عن الحكومة القومية الهندوسية.

وقال سيث: "سيقول اليمين الهندوسي: انظر، تولى رجل من أصل هندي منصب رئيس الوزراء في عيد ديوالي، وهذا يعني أن الآلهة الهندوسية باركته". "وسيقول اليمين الهندوسي المتطرف: "هذا يعني أن الهند قد وصلت عالميًا بفضل رفع مودي لمكانة الهند في العالم، الآن لدينا "استعمار عكسي".

ورحب راكيش تريباثي، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالهند، بفوز سوناك، وامتدح مودي في نفس الوقت لـ"رفعه" صورة الهند في العالم، دون الإشارة إلى أي سبب لذلك.