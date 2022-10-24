• وزير الري: المشروع يهدف لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعرفة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه

• مصر مستعدة لتكون مركزا إقليميا للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، توقيع اتفاق بين مركز التدريب الإقليمى التابع وزارة الموارد الموارد المائية والرى، ومعهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط؛ لتنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري - المعرفة المائية"، والمقدم كمنحة من الجانب الإيطالي بقيمة 2.30 مليون يورو.

قام بتوقيع الاتفاق كل من طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى، وبياجو تيرليزى نائب مدير معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط.

وصرح الدكتور سويلم بأن هذا المشروع يُعد أحد مجالات التعاون مع الجانب الإيطالى في مجال المياه، بهدف العمل على بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعرفة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب الإقليمى ليصبح جهة تدريبية رائدة فى مصر وإفريقيا.

وأشار إلى أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كل المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتا إلى استعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.

وأضاف أن أهداف هذا المشروع ومخرجاته يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030 للتنمية المستدامة، وتستفيد منه وزارات (الرى والزراعة والإسكان والكهرباء والبيئة) المصرية، والجامعات والمعاهد البحثية المصرية، وكذلك الدول الإفريقية، مما يعد فرصة لمشاركة الأفكار والخبرات بين المتدربين من مختلف الدول والتخصصات.

ويشتمل المشروع على تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر قطاع التدريب وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفنى بالقاعات).

بالإضافة إلى إعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين نوعيتها، وكيفية استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.