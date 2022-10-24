أوكرانيا: منشآتنا النووية مفتوحة للتفتيش الدولي

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين، إن المواقع النووية الأوكرانية مفتوحة أمام المنظمات الدولية، لا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردا على مزاعم روسيا بأن كييف يمكن أن تستخدم بشكل مزعوم "قنبلة قذرة".

ووفقا لوكالة أوكرينفورم الأوكرانية للأنباء، قال ريزنيكوف على حسابه على فيسبوك إن "الضمير الميت يكشف عن نفسه. يقدم الاتحاد الروسي على أعلى مستوى دولي مثالا رسميا لذلك. الأكاذيب بشأن قنبلة ذرية يُفترض أن أوكرانيا تستعد لاستخدامها، هي عنصر من عناصر أساليب الكرملين المعتادة، حيث يحاول المجرمون الروس بشكل استباقي إلقاء مسؤولية جريمتهم الخاصة بهم على ضحية العدوان".

وقال إن ذلك يحدث مرارا وتكرارا منذ عام 2014. وقال إن روسيا تهدد صراحة، منذ 24 فبراير، باستخدام أسلحة نووية.

وكتب يقول: "تسببوا عمدا في كارثة بمحطة تشرنوبل للطاقة النووية، والآن يبتزون العالم بكارثة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وتشكل صواريخهم تهديدا للمنشآت النووية الأوكرانية الأخرى".

وشدد رينزيكوف على أنه على عكس موسكو، كانت أوكرانيا دائما مسؤولة بشدة عن أمور السلامة النووية. وحتى اليوم، فإن المواقع الأوكرانية مفتوحة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى أن "من السهل التأكد من أن التصريحات الروسية هراء".

وقال إن "أفضل رد على الاتهامات الروسية هي اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الضغوط على النظام الإرهابي المجرم في موسكو، إضافة إلى المساعدة النشطة لأوكرانيا بوسائل ستساعد على تطهير أراضينا من هذا الوباء بشكل أسرع، بحيث لا يفكر حتى أحد في ارتكاب جريمة نووية في أوروبا".

وعبر عن شكره للشركاء الأوكرانيين الذين يدركون بشكل مناسب "هذا الكلام الروسي الفارغ الخطير".

كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد تباحث هاتفيا يوم أمس الأحد مع وزراء دفاع كل من فرنسا سيباستيان ليكورنو، وتركيا خلوصي أكار، وبريطانيا بن والاس، حيث عبر عن "هواجسه بشأن الاستخدام المحتمل المزعوم "لقنبلة ذرة" من جانب أوكرانيا.