 البيت الأبيض: بايدن يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 1:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: بايدن يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 11:49 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 11:49 م

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك في الأيام المقبلة.

وأضافت جان-بيير - وفق موقع البيت الأبيض - أن البروتوكول دعا الرئيس الأمريكي إلى الانتظار لتقديم تهنئته بعد اجتماع رئيس الوزراء البريطاني الجديد مع العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث ودعوته رسميًا لتشكيل حكومة جديدة.

وتابعت جان-بيير: "لكن الرئيس بايدن يتطلع إلى التحدث مع ريشي سوناك في الأيام المقبلة"، مؤكدة التزام واشنطن بمواصلة التعاون الوثيق مع بريطانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك