رئيس جامعة سوهاج يشيد بالجهود الأمنية عقب القبض على مرتكبي واقعة سرقة متحف كلية الآثار

أصدر المركز الإعلامى لجامعة سوهاج، بيانا وجه فيه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الأمنية بالمحافظة، عقب القبض علي المجموعة التي نفذت واقعة سرقة مخزن القطع التعليمية التابعة لكلية الآثار، في مدة زمنية لم تتجاوز 24 ساعة.

وأوضح رئيس الجامعة فى البيان أن أجهزة الداخلية نجحت في استعادة 59 قطعة أثرية والتي قامت المجموعة بالاستيلاء عليها، من إجمالي 674 قطعة موجودة بالمخزن بالمقر القديم للجامعة، مشيرا إلى أن مرتكبي الواقعة هم 4 أشخاص طالبان وطالبة بالجامعة ووالد أحدهم، وعقب مواجهتهم من الجهات الأمنية اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأكد عبد الخالق أن إدارة الجامعة قد تحلت بالصبر في مواجهة كافة الشائعات التي أحاطت بها، حرصاً منها علي الحفاظ علي سرية التحقيقات، لاكتشاف الجناة، مؤكداً أنه تم إصدار قرار بإحالة هؤلاء الطلاب إلي مجلس تأديب فوري تمهيداً لتوقيع أقصي عقوبة عليهم، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الأفعال المشينة، والتي لا تمت بصلة للقاعدة العريضة من أبنائنا الطلاب الملتزمين بالأعراف والقوانين الجامعية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج من جامعة سوهاج باكتشافهم سرقة (بعض القطع الأثرية) من داخل متحف (كلية الآثار بالجامعة). وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (طالبان وطالبة بذات الجامعة - ووالد أحدهم).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم عدد (59 قطعة أثرية) المستولى عليهم من المتحف. بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بأنه اتفق مع الطالب الآخر على سرقة محتويات المتحف رغبة فـى الثراء السريع، وبتاريخ الواقعة أعدا "أجنة حديدية" ودلفا للجامعة وحجب أحدهما رؤية الكاميرا حتى تمكن الآخر من فتح باب المتحف واستولوا على القطع الأثرية ووضعها بحقيبة ظهر وبعض الأكياس البلاستيكية.

واتصل أحدهما بالطالبة المتهمة وطلب منها الحضور بسيارتها وعند حضورها قاما بإعطائها المسروقات ووضعتها داخل حقيبة السيارة وانصرفت. ثم استقل الطالبان سيارة أجرة "تاكسى" وتقابلا معها مرة أخرى وأخفى أحدهما المسروقات لدى والده "متهم" تمهيداً لبيعها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.