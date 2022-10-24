 المتحدث باسم الحكومة اليابانية يؤكد أهمية بذل الجهود لبناء علاقات مستقرة مع الصين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المتحدث باسم الحكومة اليابانية يؤكد أهمية بذل الجهود لبناء علاقات مستقرة مع الصين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 10:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 10:42 ص

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية ماتسونو هيروكازو، اليوم الاثنين، إنه من المهم لبلاده والصين بذل جهود لبناء علاقات ثنائية مستقرة، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد مرور يوم على فوز الرئيس الصيني شي جين بينج بفترة ولاية ثالثة كزعيم للحزب الشيوعي.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، إن البلدين يواجهان العديد من التحديات الصعبة والقضايا العالقة، مشددا على أن طوكيو ستعمل مع بكين لمعالجة مثل هذه القضايا.

وحول موعد عقد قمة بين زعماء البلدين، علق ماتسونو قائلا إن هذا لم يتقرر بعد ولكنه قال إن الحكومة ستتخذ خطوات على مختلف المستويات لبحث هذا الأمر.


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