كشف الإعلامي أحمد شوبير منذ قليل، عن تطورات جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد، المحتجزين لدى السلطات الإماراتية منذ صباح يوم الإثنين الماضي.

وكانت نيابة أبوظبي قد أصدر قرار أمس الأربعاء، باستمرار حبس الثلاثي عبدالواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي، وتأجيل محاكمتهم إلى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري.

وأكد أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على فيس بوك منذ قليل، أن هناك إنفرجة مؤقتة في أزمة ثلاثي الزمالك المحتجزين في الإمارات.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي قائلاً: "عاجل.. تمت الموافقه علي جلسة الاستعجال للاعبي الزمالك، وستجرى بعد قليل".

ويأتي ذلك بعدما وافقت نيابة أبوظبي على طلب مسئولي نادي الزمالك، بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الفريق، ليتم النظر بها اليوم الخميس، بدلاً من الثلاثاء القادم.