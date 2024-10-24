توزيع مواد غذائية على مواطني وادي المعين بجنوب سيناء ضمن مبادرة حياة كريمة

كثفت مؤسسة "حياة كريمة" نشاطها بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتقديم كل أوجه الدعم للمواطنين خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور جبريل فتيح، معاون المحافظ ومسئول حياة كريمة بالمحافظة، إنه جرى توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على أهالي تجمع المعين التابع لقرية الرملة بمدينة أبو زنيمة وتوابعها "قرقور، اشيجر، خشم الفردة".

وأوضح مسئول المبادرة في تصريح اليوم، أنه جرى توزيع المواد الغذائية على الأسر التي تعيش في التجمعات البعيدة عن الخدمات الأساسية، بهدف تخفيف العبء المعيشي عليهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، طبقا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتوفير كل احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق مهرجان قوافل "حياة كريمة" لتنمية النشء بقرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء منذ عدة أيام، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد أنه شارك في هذا المهرجان 350 طليعًا، وتتضمن الفعاليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والتدريبية، بهدف تطوير مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم الاجتماعي لدعم التنمية المستدامة بالمنطقة، وتحقيق رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.