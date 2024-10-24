إزالة 128 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال الموجة 24 لإزالة التعديات في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ24 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.



يأتي ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده عمرو محمود مدير الأملاك، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 128 حالة "31 حالة تعدِ على مساحة 1230 مترا من أراضي أملاك الدولة، 97 حالة على مساحة 4 أفدنة، و21 قيراطا أرض زراعية خاصة"، وذلك منذ بدء المرحلة يوم السبت 12 أكتوبر الجاري وحتى أمس الأربعاء 5 من نفس الشهر، وذلك في ظل تنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.