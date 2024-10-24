اختتام فعاليات ملتقى «أهل مصر» بشمال سيناء بمشاركة 150 شابًا من المحافظات الحدودية

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات الملتقى المجمع لبرنامج "أهل مصر"، بمشاركة 150 شابًا من جميع المحافظات الحدودية بمصر: أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء، الوادي الجديد، مطروح، وجنوب سيناء.

شهد الفعاليات خالد رجائي نائبًا عن المدير العام، وأحمد السهم منسق برنامج "أهل مصر" بالوزارة، وخالد مكاوي مدير إدارة تنمية الشباب، وعبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، وفريق عمل إدارة تنمية الشباب بالمديرية.

تضمنت الفعاليات ندوة للدكتور إسلام شاهين، أستاذ في الجامعات المصرية والدولية، بالإضافة إلى فقرات فنية واستعراضية قدمها فريق الفن التعبيري بإدارة تنمية النشء بالمديرية، بإشراف وتدريب سيد الشعراوي وسامح الكاشف، إلى جانب عروض للفنون الشعبية في قصر ثقافة العريش.

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا برحلات برنامج "أهل مصر" بهدف ترسيخ التواصل المستمر مع المحافظات الحدودية، وتنفيذ رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية تزور أهم المعالم السياحية والتاريخية، مما يسهم في زيادة الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن، وتنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال هذه اللقاءات.