متحدث فتح: مصر تساند شعبنا منذ نكبة 1948 حتى اليوم

قال ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت وما زالت تقف وتساندون الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة القاهرة الإخبارية، أن لمصر دورًا محوريًا وكبيرًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار وفي دعم وحدة الصف الفلسطيني، وهو ما يجب أن يُقدّر ويُشكر في كل المحافل.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية وحركة فتح بذلتا جهودا كبيرة منذ اليوم الأول لعدوان الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها مصر، من أجل التوصل إلى تهدئة شاملة وحماية المدنيين من التصعيد المستمر.

وأكد متحدث فتح، أن هناك فرقًا بين الوفد الحكومي الفلسطيني المشارك في الحوارات برئاسة حسين الشيخ نائب رئيس الوزراء واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، وبين أي وفد رسمي يمثل حركة فتح بشكل مباشر، موضحًا أنه عند وجود وفد رسمي للحركة يتم إبلاغ القيادة به رسميا.

وشدد على أن الهدف الأهم الآن هو تثبيت وقف إطلاق النار وضمان التزام الجانبين بالاتفاق لتجنيب الشعب الفلسطيني أي تصعيد جديد.

وأوضح النمورة أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعا إلى توحيد النظام السياسي الفلسطيني تحت قانون واحد وسلطة واحدة، بما يضمن استقرار الأوضاع ومنع أي اختراقات قد يستغلها الاحتلال لإعادة إشعال الحرب مجددًا.

