المفوضية الأوروبية: فيسبوك وإنستجرام وتيك توك تخالف قواعد الاتحاد الأوروبي

توصلت نتائج أولية للمفوضية الأوروبية أن تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وتيك توك تخالف قواعد الاتحاد الأوروبي، مما قد يترتب عليه غرامات كبيرة بحقها.

وأتاحت المفوضية لشركة ميتا، وهي الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، وشركة تيك توك فرصة للدفاع عن نفسها في مواجهة هذه الاتهامات، أو إجراء تعديلات على تطبيقاتها من أجل تجنب التعرض للعقوبات المالية.

وأشارت المفوضية إلى أن التطبيقات الثلاثة لا تتيح للباحثين الاطلاع بشكل كاف على بياناتها، بحسب متطلبات قانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية.

ومن المفترض أن تمكن مثل هذه البيانات، المتاحة للمستخدمين، الباحثين من فحص أمور، منها على سبيل المثال، آثار المحتوى الذي يمجد العنف ضد الأطفال.

وعلاوة على ذلك، ذكرت المفوضية أن ميتا لا توفر طرقا بسيطة للإبلاغ عن محتوى غير مشروع وللطعن على قرارات الإشراف على المحتوى.

وإذا قررت المفوضية في نهاية المطاف أن الشركات تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، فيمكنها أن تفرض غرامة تصل إلى 6 % من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية هينا فيركونين: "إن ديمقراطياتنا تعتمد على الثقة. وهذا يعني أن المنصات يتعين أن تمكن المستخدمين وتحترم حقوقهم وتتيح تدقيق أنظمتها".

ولفتت إلى أن النتائج الأولية "تتأكد من أن المنصات مسؤولة عن خدماتها، حسبما يكفل قانون الاتحاد الأوروبي نحو المستخدمين والمجتمع".